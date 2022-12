Fecho do café Embaixador no Porto manda para o desemprego 16 pessoas

O histórico café Embaixador, situado na baixa do Porto, desde 1957, já encerrou e irá "mandar para o desemprego 16 trabalhadores", de acordo com o Sindicato de Hotelaria do Norte.

Num comunicado publicado na rede social Facebook na sexta-feira, o STIHTRSN tinha comunicado que "o histórico e bem conhecido Café Embaixador da cidade do Porto, sito à Rua Sampaio Bruno, n.º 11, mesmo no centro da cidade" iria encerrar no próximo dia 12 [segunda-feira], informação entretanto atualizada.

A Lusa tentou hoje contactar a gerência do espaço, mas sem sucesso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia