Faturação da Vodafone Portugal cresce 6,1% para 612 milhões

As receitas de serviço e as totais da Vodafone Portugal subiram mais de 6% no primeiro semestre fiscal terminado em setembro, para 561 milhões e 612 milhões de euros, respetivamente, divulgou esta terça-feira a operadora.

No primeiro semestre do ano fiscal 2022-2023, que decorreu entre abril e setembro, as receitas de serviço da Vodafone Portugal "atingiram 561 milhões de euros, o que representa um crescimento de 6,2% face ao período homólogo do ano fiscal anterior", refere a operadora, em comunicado.

"As receitas totais registaram um aumento de 6,1%, contabilizando 612 milhões de euros", adianta a empresa liderada por Mário Vaz.

