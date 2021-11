Famílias 'ecoativas' valem 3,5 mil milhões na fatura dos supermercados

As famílias ecoativas gastaram 3,5 mil milhões de euros nos hiper e supermercados em Portugal, entre novembro de 2020 e outubro de 2021, correspondendo a uma quota de 27% da fatura total do mercado de bens de grande consumo, indica a Kantar. Em comunicado, a empresa destaca que este grupo de consumidores cresceu seis pontos percentuais relativamente a 2020.

Em causa está o estudo Who Care Who Does, para o qual foram entrevistas 88 mil pessoas em 26 países, e que divide os consumidores em três tipos: os ecoativos, aqueles que estão preocupados com o ambiente e tomam medidas para reduzirem o seu desperdicio; os ecopreocupados, que tomam já algumas medidas para reduzirem o seu impacto sobre o planeta; e os ecodesinteressados, que têm "pouco ou nenhum interesse pelo ambiente e não tomam medidas nenhumas ao nível da sustentabilidade.

E no que a Portugal diz respeito, a Kantar Worldpanel Division conclui em 2025 metade da população portuguesa será já ecoativa, bem acima das médias europeia e global, estimadas para pesarem 47% e 36% respetivamente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Refira-se ainda que, atualmente, 48% das famílias portuguesas encaixam no grupo dos ecopreocupados e 28% são ecodesinteressados.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia