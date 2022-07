Fairtiq. A app que simplifica viagens em transportes públicos

Viajar de transportes públicos sem ter de comprar bilhete já esteve mais longe de se tornar uma realidade em Portugal. Após vencer a segunda edição do Aceler@tech in Portugal, programa de aceleração promovido pela Associação Acredita Portugal, com o apoio do Turismo de Portugal, a startup suíça Fairtiq quer trazer para o país uma aplicação móvel (app) que, através do serviço de geolocalização, permite a qualquer pessoa deslocar-se sem os tradicionais bilhetes, como se de uma "via verde" dos transportes públicos se tratasse.

