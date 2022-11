Moedas: "Trato qualquer tecnológica que queira fixar-se em Lisboa como um grande cliente"

Qualquer tecnológica que queira fixar-se em Lisboa, tenha ela estatuto de unicórnio ou não, é, para Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), um "grande cliente", o qual merece "um tratamento personalizado" da sua parte, confessou o autarca em conferência de imprensa na Web Summit, que arrancou esta quarta-feira para o segundo dia.

O motivo, explicou Moedas, relaciona-se com o facto de estas empresas conseguirem criar muitos empregos no País, sobretudo para os mais jovens. A par disso, ao abrir as portas a startups e empreendedores de todo o globo, mais um passo é dado com o objetivo de tornar a capital num "polo de inovação aberta".

E a Web Summit, que se realiza na cidade já há sete anos, faz parte deste ecossistema, ajudando a atrair e a reter talento. A edição de 2022 conta com a maior comitiva de startups brasileiras de sempre, algo que a Moedas muito agrada, uma vez que "ter boas relações com o Brasil" é uma prioridade. "Estou muito contente por ter boas relações com os prefeitos do Rio de Janeiro e São Paulo", disse. A Fábrica de Unicórnios, projeto apresentado no passado dia 27, "pode ser transportado" com o objetivo de "criar uma network pelo mundo e atrair talento". A ligação Portugal-Brasil "não é hoje apenas sobre o idioma", é sobre "trazer jovens para o país" e "complementar skills".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda sobre pontes construídas para outros países, chegou a vez dos Estados Unidos (EUA), nomeadamente o estado da Califórnia, São Francisco, com o qual a conexão "cresceu muito no último ano e continua a crescer todos os dias", afirmou o presidente da CML, acrescentando que diariamente chegam à capital voos completamente cheios, vindos dos EUA. Quatro unicórnios portugueses estão sediados na cidade, que é uma das mais ricas do globo. Por seu turno, Lisboa também já conseguiu atrair oito unicórnios reconhecidos internacionalmente para se juntarem à Fábrica de Unicórnios: "um feito para um ano de mandato", comentou.

Leia mais em Dinheiro Vivo.