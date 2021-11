Experiências de Mobilidade atraíram mais de 4 mil pessoas ao Passeio Marítimo de Carcavelos

Mais de 4 mil pessoas participaram nas Experiências de Mobilidade do Portugal Mobi Summit durante o último fim-de-semana. A iniciativa, que visa promover a adoção de uma mobilidade mais sustentável, vai na sua quarta edição, e decorreu no Passeio Marítimo de Carcavelos, onde não faltaram atrações para toda a família nos stands da EDP Comercial, Global Media Group, Altice e Câmara de Cascais.

Experimentar um carro elétrico de gama alta e perceber todas as suas vantagens foi o motivo pelo qual grande parte dos visitantes ali acorreram, antes de dar o passo para a compra de um veículo elétrico.

Com dois XC40 disponíveis para test drives, a Volvo quis divulgar ao grande público o seu 100% elétrico que lançou rumo a um objetivo ambicioso: ter todos os seus veículos elétricos em 2030 e metade deles já em 2025.

"A Volvo acredita muito neste caminho da eletrificação. Acreditamos que é a única solução possível no que diz respeito à mobilidade do futuro e nesse sentido temos vindo a adaptar a nossa estratégia e vamos concentrar todo o nosso esforço no caminho da eletrificação total", disse Luís Miguel Santos, Loyalty e Brand Manager da Volvo Car Portugal. "Esta só faz sentido se as fontes de energia que fornecem a energia ao automóvel foram limpas", salientou.

"Sentimos uma maior procura dos nossos automóveis, dos nossos produtos, dos nossos compromissos, não especificamente pelo produto em si, mas pelo alinhamento da nossa marca, pelos nossos valores, com aquilo que é querido aos clientes." Sendo a segurança um dos mais importantes valores, Luís Miguel Santos observou que "só faz sentido proteger as pessoas, se protegermos também o planeta."

Raquel Morais e Ricardo Abreu ficaram muito satisfeitos com o test drive no Volvo XC40, numa altura em que ponderam comprar um carro elétrico. A fisioterapeuta, de 33 anos, trabalha em Madrid e desloca-se num veículo elétrico em carshing. "Madrid tem uma rede de transportes incrível, mas a covid fez as pessoas temerem os transportes públicos e usarem mais o carro pessoal. Eu estou muito contente com a experiência de carsharing e essa experiência positiva - aliada à questão ambiental - faz-me pensar na aquisição de um elétrico", admitiu.

Cascais a apostar na mobilidade suave

No concelho de Cascais a aposta na mobilidade suave tem sido fortalecida nos últimos anos. Já são 87 quilómetros de ciclovias, com o objetivo de chegar aos 150 e que liguem todas as freguesias. Entre bicicletas e trotinetes partilhadas, autocarros gratuitos, as opções para deixar o carro próprio são muitas, com cada vez maior adesão da população, agora que, no período pós-confinamento, se vai regressando à normalidade.

"Estão a aderir novamente. Aliás, há um aumento significativo, de cerca de 23% do número de pessoas a utilizar todo o sistema de mobilidade do concelho, quer seja através dos autocarros, bicicletas ou do próprio comboio", realçou o vereador da Câmara Municipal de Cascais, Nuno Piteira Lopes. "Com este retorno à normalidade temos assistido a um aumento, também graças ao novo sistema de transporte rodoviário, com autocarros muito mais cómodos, com wifi, com possibilidade de carregar os telemóveis por USB e, acima de tudo, por ser gratuito para os que moram, trabalham ou estudam no concelho de Cascais", lembrou o vereador.

Depois de ter sido Capital Europeia da Juventude em 2018, Cascais é em 2021 a Capital Jovem da Segurança Rodoviária, reforçando assim o esforço de sensibilizar os jovens para este tema, mas também para a descarbonização.

Sorteio de uma moto para mudar hábitos

Se os test drives da Volvo, BMW e Mini atraíram muitos, outros tantos quiseram tentar a sorte e ganhar uma scooter elétrica da Wyze, modelo Unu. Para tal, "só" era preciso adivinhar quantas peças tinha a moto.

A iniciativa da EDP Comercial, no âmbito do programa Planeta Zero visa promover a mudança de hábitos. "As pessoas que têm mobilidade elétrica da EDP Comercial movem-se a energia verde, renovável. Nós premiamos esse bom hábito. Ganham pontos, sobem de nível e ganham mais benefícios e mais experiências exclusivas", salientou Rosa Amado, responsável do programa.

Experiências para toda a família

A Experiências Mobi Summit proporcionaram diversão a todos os que por lá passaram. Crianças e adultos não resistiram aos dois stands de realidade virtual do Global Media Group e a uma bicicleta que fazia sumo de fruta enquanto se pedalava. E ainda foi possível receber um cartão para o telemóvel da Moche, cortesia da Altice.

Carla Matos, 45 anos, estava com o filho, Bernardo (15) e se a primeira montanha russa virtual "foi gira", mas faltou mais adrenalina, já na segunda, esta amante de aventuras foi bem audível na emoção real que lhe causou. Aliás, muitos foram aqueles que não conseguiram conter os gritos, divertindo também quem passava e que acabava por não resistir a experimentar também. Após a emocionante experiência virtual, aquela comercial elogiou o evento Mobi Summit, considerando que deveria haver mais iniciativas pelo país de forma a sensibilizar todas as faixas etárias.