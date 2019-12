INE confirma excedente orçamental de 1% até setembro

"No conjunto dos três primeiros trimestres de 2019, o saldo das Administrações Públicas (AP) foi também positivo correspondendo a 1,0% do PIB (0,4% em igual período do ano anterior)", divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) antecipava que o saldo orçamental tivesse ficado em 0,9% do PIB até setembro, em contas nacionais, que são aquelas que contam para Bruxelas.

O INE adianta que o saldo das AP foi nulo no ano terminado no terceiro trimestre e, tendo em conta apenas o terceiro trimestre, o saldo das AP fixou-se em cerca de 2.461,3 milhões de euros (o equivalente a 4,6% do PIB), o que compara com 5,4% em igual período do ano anterior.