EUA vão avaliar criação da sua própria criptomoeda, diz The Wall Street Journal

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está a preparar um decreto executivo para que seja avaliada a criação de uma criptomoeda norte-americana, noticiou o The Wall Street Journal.

A iniciativa de Biden visa o estudo de requisitos técnicos necessários para a criação de uma moeda digital oficial dos EUA, que, tal como o dólar, seria apoiada pela Reserva Federal.

Biden deverá solicitar também ao Departamento do Tesouro que examine os riscos potenciais colocados pelas criptomoedas à estabilidade financeira ou à segurança nacional, inclusive através de financiamento ilícito, adiantou o jornal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A ordem, que deverá ser formalmente anunciada esta semana, de acordo com o jornal, vai solicitar que as agências norte-americanas prepararem recomendações sobre o mercado das criptomoedas, no prazo de três a seis meses.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia