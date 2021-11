Estudo da DECO revela os supermercados preferidos dos portugueses

Associação de Defesa do Consumidor (DECO)

Entre as lojas físicas, a Mercadona é a que reúne clientes mais satisfeitos, logo seguidas do El Corte Inglés, Auchan, Aldi e Lidl. Já nos supermercados online, o maior índice de satisfação é alcançado pelo Minipreço, seguido, de muito perto, pelo Pingo Doce e pelo El Corte Inglés. Dados constam num estudo da DECO.

Várias razões levam à opção por um supermercado em detrimento de outro. Para 37%, contam sobretudo questões práticas, como a proximidade do emprego ou de casa.

Apenas 16% mencionaram os bons preços praticados pela loja e 9% as promoções ou os descontos. A cadeia Mercadona é a única onde a qualidade dos produtos é o fator que mais pesa na escolha do supermercado.

Há produtos que os portugueses preferem também comprar fora do supermercado. É o caso da carne, nos talhos; do pão, nas padarias; do peixe, em peixarias e mercados; e da fruta e dos vegetais, nas lojas tradicionais e nos mercados.

O mais recente inquérito anual que a DECO realiza aos seus subscritores decorreu em julho de 2021. No total, a organização da defesa do consumidor recebeu 5008 respostas, que ajudaram a definir o perfil de consumo dos utilizadores de supermercados e indicaram o que mais os satisfaz ou lhes desagrada nos estabelecimentos onde fazem compras.

O inquérito permitiu ainda perceber quais os produtos mais adquiridos.