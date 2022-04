Espanhola Mercadona reforça em Guimarães

A Mercadona abriu esta terça-feira um novo supermercado na cidade de Guimarães. É o segundo da cadeia na cidade e foi construído numa zona central, junto à antiga Fábrica do Arquinho, num espaço com cariz histórico e estilo arquitetónico industrial. Mais 65 novos postos de trabalho e 1900 m2 de área e 140 lugares de estacionamento.

Ano após ano, a Mercadona tem continuado a apostar nas energias renováveis com o objetivo de complementar a necessidade energética, reduzir as emissões e melhorar o comportamento ambiental das lojas. Instalou painéis solares em alguns supermercados, como é o caso desta nova loja em Guimarães, onde existem 432 painéis com capacidade para produzir 200kW. Ao gerar energia renovável fotovoltaica nas coberturas das lojas, para autoconsumo, a empresa poupa perto de 20% de energia elétrica anualmente.

No âmbito da Política de Responsabilidade Social da empresa, este novo supermercado doará diariamente, e desde o primeiro dia, bens de primeira necessidade ao Lar de Santa Estefânia, instituição de solidariedade social local com mais de um século de existência, com o qual a Mercadona assinou um protocolo de colaboração.