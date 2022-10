Energética ENI quadruplica lucros para 10.808 milhões até setembro

A empresa energética italiana ENI indicou que ganhou 10.808 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, correspondendo a aumentos de 311%, quatro vezes mais do que em igual período do ano passado.

Em relação ao terceiro trimestre de 2021, o lucro ajustado foi de 3.370 milhões de euros, com um aumento de 161%, em comparação com os 1.431 milhões de janeiro a setembro de 2021.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia