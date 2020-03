Endividamento do setor não financeiro sobe para 722,5 mil milhões

O endividamento do setor não financeiro aumentou 1,5 mil milhões de euros em janeiro, totalizando 722,5 mil milhões de euros, segundo os dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o BdP, 319,4 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 403,2 mil milhões de euros ao setor privado.

"Este aumento deveu-se ao acréscimo de dois mil milhões de euros no endividamento do setor público, que foi parcialmente compensado pela diminuição do endividamento do setor privado", sinaliza.

O endividamento do setor público face ao exterior subiu 3,7 mil milhões de euros, o qual foi parcialmente compensado pela evolução verificada junto dos restantes setores financiadores, com destaque para a diminuição do endividamento face aos particulares (de 0,7 mil milhões de euros) e ao setor financeiro (de 0,7 mil milhões de euros).

A redução do endividamento do setor privado resultou, segundo o BdP, sobretudo, do decréscimo do endividamento das empresas privadas face ao exterior (de 0,3 mil milhões de euros) e face ao setor financeiro (de 0,2 mil milhões de euros).

