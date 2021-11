Endividamento da economia sobe para 764,5 mil milhões em setembro

Em agosto, o endividamento total da economia, excluindo o setor financeiro, subiu 600 milhões de euros para os 764,5 mil milhões de euros, segundo os dados revelados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Segundo os dados divulgados pelo BdP, este aumento ficou a dever-se ao setor privado. "O endividamento do setor privado (empresas privadas e particulares) aumentou 2,0 mil milhões de euros, para 419,4 mil milhões de euros. O endividamento das empresas privadas cresceu 1,3 mil milhões de euros, devido, principalmente, ao financiamento obtido junto do exterior. O endividamento dos particulares subiu 0,6 mil milhões de euros e resultou no incremento do endividamento face ao setor financeiro."

Já o endividamento do setor público registou uma diminuição de 1400 milhões de euros, para 345,1 mil milhões de euros.

