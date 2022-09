Empréstimos para habitação abrandam pela primeira vez desde outubro de 2020

No final de agosto, o montante total de empréstimos para habitação era de 99,7 mil milhões de euros, mais dois milhões do que no final do mês anterior. Indica o Banco de Portugal que esta evolução representa um crescimento homólogo de 4,6%, mas que constitui "a primeira vez desde outubro de 2020 que estes empréstimos registaram um abrandamento".

