Empresas portuguesas investem em hospital nos Emirados Árabes Unidos

A empresa portuguesa Idealmed GHS, com sede em Coimbra, que integra o grupo "International Group of Healthcare Services", formalizou na passada terça-feira o contrato para a participação societária e gestão de um novo Hospital Universitário privado, no Emirado de Fujairah.

Trata-se de um projeto que contempla um investimento que ascende a 130 milhões de euros e que conta com o envolvimento direto do governo local através da "Fudjairah Investment Establishment", sociedade gestora de participações sociais.

A Idealmed GHS junta-se à empresa VHM - Coordenação e Gestão de Projectos, SA, responsável pela gestão global do desenvolvimento deste projeto e com quem o grupo materializou todo o desenvolvimento de um dos mais icónicos hospitais de toda a região do médio oriente, o "Oman International Hospital (OIH)", cujo investimento ascende os 100 milhões de euros, e no qual a empresa de Coimbra assume igualmente a condição de acionista e de operador geral.

Para José Alexandre Cunha, chairman da IGHS, "este é mais um enorme contributo para a afirmação do grupo no contexto internacional e de partilha com a VHM". "A nossa presença na Ásia e no Médio Oriente continua a cimentar-se de forma assinalável, relevando o reconhecimento de importantes parceiros locais ao trabalho que temos vindo a desenvolver", acrescentou.

Para Vítor Hugo Leal Gomes, CEO da VHM, "a confiança" que a empresa recebeu para integrar este projeto "representa a afirmação da empresa na ambiciosa e exigente área da gestão global de projetos no mercado internacional, complementando assim as atividades de consultoria de Arquitetura e Engenharia que permitiram nos últimos anos a expansão internacional da empresa".