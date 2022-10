Empresa introduz licença de saúde mental e de menstruação

A empresa Feedzai anunciou, esta terça-feira, a implementação de uma licença de saúde mental e uma licença de menstruação permitindo a todos os colaboradores um dia de férias por mês e sem impacto salarial.

Este dia é dedicado ao autocuidado relacionado com sintomas de saúde física ou mental, ou sintomas relacionados com a menstruação ou a menopausa. Todos os pedidos são atribuídos automaticamente sendo que os colaboradores não precisam de apresentar qualquer tipo de atestado médico.

"Na Feedzai, queremos promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e seguro, assegurando que satisfazemos as necessidades dos nossos colaboradores e lhes damos as condições necessárias para prosperarem e serem bem sucedidos. Estamos a implementar este novo benefício porque reconhecemos que algumas das nossas pessoas podem estar a sofrer de sintomas relacionados quer com a sua saúde mental, TPM, menstruação, ou menopausa que podem afectar a sua capacidade de trabalhar", comenta Dalia Turner, VP de People da empresa de gestão de risco financeiro.

A Feedzai também introduziu uma formação para os seus managers para melhorar a educação e a sensibilização, o que irá ajudá-los a apoiar melhor as suas equipas e a ter consciência das diversas questões que não afetam todos da mesma forma.

A empresa já tinha introduzido, em agosto de 2021, a semana de quatro dias para os seus mais de 600 colaboradores a nível mundial.