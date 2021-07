Empresa Espanhola quer comprar casas de reformados em Lisboa e Porto

Comprar as casas onde vivem pessoas mais velhas e arrendar-lhas pelo resto da sua vida. É este o negócio da Almagro Capital, sociedade espanhola de investimento e gestão imobiliária, que está prestes a estrear-se em Portugal com este modelo de compra e arrendamento vitalício. Lisboa e Porto são as cidades selecionadas para internacionalizar a atividade, que apresenta grande potencial face ao crescente envelhecimento da população. Segundo Francisco López, sócio fundador da empresa, o mercado alvo "são idosos com casa própria em localizações prime". A assembleia de acionistas da SIGI espanhola já aprovou o plano de expansão e os estudos de mercado estão em marcha.

O responsável adianta que, entre 2021-23, o objetivo é investir 250 milhões de euros na aquisição de residências a idosos, valor que será utilizado para estender a operação da empresa às cidades espanholas de Bilbau, San Sebastián, Barcelona, Baleares, Valência, Málaga e Sevilha, e às portuguesas Lisboa e Porto. Em simultâneo, reforçar os ativos em Madrid, onde já responde por uma carteira de 88 residências, avaliadas em 54 milhões de euros. Os critérios para compra dos imóveis baseiam-se em duas premissas: liquidez do ativo e risco reduzido.

