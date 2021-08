Emprego público dispara 3,7% e supera nível do início da troika

O emprego público registou um aumento de 3,7% no primeiro trimestre deste ano para 731.258 postos de trabalho. É o maior aumento homólogo (face ao trimestre do ano precedente) da série oficial, divulgada pelo Ministério da Administração Pública (AP), e é também o maior valor absoluto destes registos.

De acordo com os dados da Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP), uma publicação trimestral da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), o emprego na AP supera assim o anterior máximo deste série, atingido no último trimestre de 2011 (727.785 postos), tinha a troika acabado de entrar no país para coordenar com o governo PSD-CDS um pesado ajustamento do setor público e da despesa pública.

