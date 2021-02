Emprego caiu 2% em 2020, metade do que previa o governo

O emprego caiu apenas 2% no ano passado, cerca de metade do que previa o governo em outubro, no Orçamento do Estado para este ano (OE2021). A taxa de desemprego anual também ficou muito abaixo das estimativas. De acordo com o novo inquérito do Instituto Nacional de Estatística (INE), 6,8% da população ativa estava desempregada no ano passado.

Segundo o INE, a população empregada foi estimada em 4,8 milhões de pessoas. O ano da pandemia apagou assim 99 mil empregos face a 2019. É uma quebra de 2%, mas menos agressiva face aos 3,8% estimados pelo governo, o que terá permitido algumas poupanças orçamentais.

"Já a população desempregada, 350,9 mil pessoas, aumentou 3,4% (11,4 mil)" em relação a 2019, diz o INE.

