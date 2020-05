Empark oferece primeira hora de estacionamento em 56 parques

A Empark vai oferecer a primeira hora de estacionamento em 56 dos seus parques a nível nacional até ao próximo dia 22 de maio, como forma de apoiar a população neste regresso à "nova normalidade", informa a empresa em comunicado.

A oferta inclui os parques dos Restauradores, Camões e Saldanha em Lisboa, ou o Dom João I e o Brasília no Porto, "e aplica-se a todos os clientes de rotação seja através de bilhete, de Via Verde ou da app Telpark".

Quem pagar com a app e tiver associado um cartão de crédito Mastercard usufrui ainda de um desconto extra de 40% em todas as utilizações de estacionamento, tanto nos parques como nos parquímetros.

Numa segunda fase desta campanha, o desconto vai aplicar-se apenas a quem utilizar a aplicação Telpark. A empresa adianta que a app é gratuita e está disponível na Apple Store e na loja Google Play.

"A Empark associa-se deste modo ao esforço nacional de regresso à nova normalidade facilitando a vida aos cidadãos que necessitem utilizar o seu veículo para se deslocar ao centro das cidades e aí poder realizar as suas compras ou adquirir serviços até aqui encerrados ou com acesso limitado, ciente de que a população utilizará mais o veículo individual em detrimento do transporte publico", justifica a Empark.

Sendo a Emparque uma empresa ibérica, o descontos aplicam-se também aos parques da empresa em Espanha, assim as condições de desconfinamento o permitam.

A empresa promete ainda, "nas próximas semanas, a disponibilização aos seus clientes de "soluções de estacionamento flexíveis, de modo a responder às necessidades dos condutores, especialmente dos "novos condutores" que agora evitam os transportes públicos".

Artigo publicado originariamente no DInheiro Vivo