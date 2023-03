Em fevereiro, a taxa de desemprego desceu para 6,8%

A taxa de desemprego desceu para 6,8% em fevereiro, de acordo as estimativas mensais do Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se de um valor inferior face ao mês anterior (em 0,2 pontos percentuais.), "mas superior à [taxa] de novembro e à de fevereiro de 2022 (0,3 p.p. e 1,2 p.p., respetivamente)".

De acordo com o INE, em fevereiro, "a população desempregada (359,6 mil) diminuiu em relação ao mês anterior (2,3%), tendo aumentado em relação a três meses antes (7,1%) e ao mês homólogo (23,1%)".

Já a "taxa de subutilização do trabalho situou-se em 12,0%, valor inferior em 0,2 p.p. ao do mês anterior, mas superior em 0,2 p.p. ao de três meses antes e em 0,9 p.p. ao do mesmo mês de 2022", pode ler-se na nota do INE.