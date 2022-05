Vodafone Business Conference: Extended Reality - o futuro dos negócios

A Vodafone realiza hoje, dia 19 de maio, no histórico Palácio da Bolsa do Porto, uma conferência internacional dedicada à XR - Extended Reality, ou realidade estendida, que vai mostrar como as tecnologias imersivas impulsionadas pelo 5G trarão profundas transformações aos negócios.

O evento, "Vodafone Business Conference: Extended Reality - No Futuro dos Negócios", contará com a presença de dois dos maiores especialistas internacionais em XR, que vão explicar os fundamentos desta nova indústria, as diferenças entre realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista, e como as empresas se devem preparar para a sua massificação.