EM DIRETO. Veja a conferência. Portugal que Faz dá voz a Coimbra

Decorre esta quinta-feira, em Coimbra, mais uma conferência Portugal que faz, promovida pelo Novo Banco. A abertura do evento está a cargo de Vítor Baptista, presidente do Iparque, e António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, é o keynote speaker. Carlos Andrade, economista chefe da instituição bancária, fará uma intervenção sobre o contexto macroeconómico.

Segue-se o debate com a participação de Rogério Hilário, vice-presidente do CEC/CCIC - Conselho Empresarial do Centro/Câmara Comércio Indústria do Centro, Paulo Santos, diretor de Incubação & Aceleração do IPN - Instituto Pedro Nunes, Filipe Gomes, vice- presidente da AEC - Associação Empresarial de Cantanhede e Nuno Lopes, Presidente do ACIFF - Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz.