EM DIRETO. Portugal que Faz dá voz aos empresários do Alentejo

O presidente do PACT - Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, Soumodip Sarkar, abre mais uma conferência do ciclo Portugal que Faz, que decorre esta quinta-feira em Évora.

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, e o chief economist da instituição bancária, Carlos Andrade, farão o enquadramento económico da região. Segue-se depois o debate, que além de António Ramalho, contará com a presença de Rui Espada, presidente do NERE - Núcleo Empresarial da Região de Évora, Filipe Pombeiro, presidente do NERBE - Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral, Jorge Pais, presidente do NERPOR - Núcleo Empresarial da Região de Portalegre e José Pedro Salema, presidente da EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva.

O debate terá moderação da jornalista Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo.