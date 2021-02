EM DIRETO. "Portugal que Faz" dá voz ao interior centro

Vítor Pereira, presidente da Câmara Municipal da Covilhã e Jorge Patrão, presidente do Parkurbis, abrem esta manhã a oitava edição da conferência Portugal que faz, que vai ouvir os empresários do interior centro do país.

António Ramalho, CEO do Novo Banco, promotor da iniciativa, fará a intervenção inicial e Carlos Andrade, chief economist da instituição, falará sobre o atual contexto macroeconómico.

Juntam-se depois em debate José Gameiro, presidente da AEBB - Associação Empresarial da Beira Baixa, Carlos São Martinho, presidente da ACICF - Associação Comercial e Industrial do Concelho do Fundão, Henrique Gigante, presidente da AECBP - Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor e Pedro Tavares, presidente do NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Rafael Barbosa, diretor adjunto do JN, será o moderador.