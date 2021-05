EM DIRETO. Onde aplicar o investimento público no pós pandemia?

Ao longo de toda a manhã, especialistas e responsáveis políticos vão juntar-se na sede da autarquia para pensar o futuro nacional numa altura em que a crise na saúde começa a estar sob controlo, abrindo espaço à discussão sobre a retoma económica. Capacitar as empresas passa, também, pela aposta na melhoria dos serviços públicos e infraestruturas que permitam dinamizar o desempenho financeiro de Portugal. Em debate estarão as grandes opções de investimento municipais e respectivo enquadramento no âmbito da bazuca.

No evento, com início marcado para as 09:30 e abertura garantida pelo líder do executivo municipal, Fernando Medina, vão marcar presença o vereador João Paulo Saraiva e o economista Alfredo Marvão Pereira como keynote speakers. Segue-se, pelas 10:30, um debate a que se juntam ainda António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), e Augusto Mateus, professor e antigo ministro da Economia, numa conversa moderada por Rosália Amorim, diretora do DN. Nelson de Souza, ministro do Planeamento, encerrará a iniciativa.

Acompanhe a conferência "Investimento público no pós-pandemia" em direto, nesta página, a partir das 09:30.