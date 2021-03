Elon Musk anuncia: já é possível comprar um Tesla com Bitcoin

Não é de agora o "relacionamento" do empreendedor Elon Musk com a bitcoin, sendo que em fevereiro deste ano a Tesla anunciou o investimento de 1,5 mil milhões de dólares (1,24 mil milhões de euros) em bitcoin e fez com que o valor da criptomoeda disparasse e atingisse um novo máximo.

Agora, e como já tinha sido antecipado, o fundador e líder da gigante de automóveis elétricos vem garantir que os clientes da Tesla já podem podem comprar estes automóveis utilizando criptomoedas.

Para já a opção só está disponível nos Estados Unidos, mas o CEO (que anunciou a mudança do título do seu cargo recentemente para Technoking) garante que a possibilidade vai chegar ao resto do mundo "mais tarde, este ano".

Pay by Bitcoin capability available outside US later this year - Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Para que o pagamento através de criptomoedas seja possível, a Tesla revela que está a utilizar um software interno e software de código aberto.

Nesta altura o valor de uma bitcoin até quase que já dá para comprar um Tesla Model 3 mais barato que, em Portugal, devido aos impostos, custa 50 mil euros. O valor de uma bitcoin ronda nesta altura os 47 mil euros, em abril de 2011 valia 1 dólar (32 dólares em junho desse mesmo ano).

Os tweets de Musk a favor das criptomoedas e da bitcoin ajudaram a fazer o preço subir nas últimas semanas - disparou 142% nos últimos três meses. Em alta também tem estado o valor em bolsa da Tesla, que disparou 515% no último ano (caiu 6,5% no último mês).