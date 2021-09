El Corte Inglés enche o saco online com marcas portuguesas

O El Corte Inglés vai pôr à venda mais marcas portuguesas na loja online. A retalhista ibérica assinou esta quarta-feira um acordo com a agência para o investimento AICEP para impulsionar as vendas de produtos portugueses. Fátima Lopes, Luís Onofre e Marta Ponti são algumas das primeiras marcas a juntarem-se à montra virtual (marketplace) do El Corte Inglés.

Nas próximas semanas, a retalhista ibérica pretende aumentar o número de empresas e produtos portuguesas na cadeira de fornecimento online, sobretudo nos setores da moda, casa e tecnologia.

O El Corte Inglés também quer abrir portas à internacionalização das marcas portuguesas, ao terem acesso ao marketplace em Espanha.

