EDP Renováveis cria novo modelo organizativo e renova equipa de gestão

A EDP Renováveis criou um novo modelo organizativo centrado nas regiões da Europa e América Latina, América do Norte e Ásia-Pacífico, passando a contar com Duarte Bello, Pedro Vasconcelos, Sandhya Ganapathy e Bautista Rodrigues na equipa de gestão.

Em comunicado, a subsidiária do grupo EDP explica que o novo modelo organizativo está "centrado no crescimento e no desenvolvimento de regiões estratégicas, em prol dos objetivos de transição energética", e que a nova equipa de gestão "reforça compromissos da empresa cada vez mais global, ágil e preparada para o futuro".

"Com esta reorganização e nomeações, a empresa fortalece a sua aposta nestas regiões estratégicas para potenciar crescimento e reforçar a sua liderança nestes mercados", sustenta.