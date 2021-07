EDP e Locarent unem-se para oferecer serviços integrados de mobilidade elétrica

A EDP Comercial e a Locarent, empresa portuguesa de renting automóvel, uniram-se esta semana para oferecerem um serviço integrado para a mobilidade elétrica não somente destinado aos clientes residenciais, como às empresas. Além do renting de viaturas elétricas e híbridos plug-in, a empresa dos grupos Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco passa a fornecer, a partir de agora, um conjunto de soluções de carregamento EDP. Entre o leque de serviços, está incluída, por exemplo, a aquisição e instalação de carregadores elétricos, em casa e no trabalho.

As soluções de carregamento da EDP integradas nesta parceria, além de abrangentes, contam ainda com atualizações permanentes a par, aliás, da evolução tecnológica e valor de mercado. Mas a oferta destes novos serviços também se estende à assessoria e aconselhamento sobre quais as respostas mais adequadas para cada cliente. Charger as a service é outra oferta a destacar da parceria tornada pública esta tarde. O serviço permite alugar equipamentos de carregamento para residências e pequenas empresas, com possibilidade de aquisição do equipamento no final de contrato.

O Cartão de Mobilidade Elétrica EDP para carregar o veículo em todos os postos públicos da rede MOBI.E está também integrado neste pacote, podendo os utilizadores beneficiar de descontos exclusivos no preço da energia, crédito a 30/60 dias sem juros, faturas e relatórios detalhados (disponíveis no portal mylocarent.pt) e ainda uma gestão do cartão a cargo da Locarent (subscrição, renovação, extravios).

Reconhecendo o "papel vital" do setor dos transportes na transição para a mobilidade elétrica, a Locarent assume, em nota enviada à imprensa, o desenvolvimento sustentável como um dos seus "princípios fundamentais" para cumprir os objetivos nacionais e internacionais no domínio das alterações climáticas. "Acreditamos que este é o momento para agarrar o futuro", remata fonte da empresa.

