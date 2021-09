EDP e Kia lançam uma das maiores redes de carregamento ultrarrápido de Espanha

A EDP e a Kia Ibéria anunciaram esta quinta-feira de manhã o acordo que permitirá instalar pontos de carregamento ultrarrápido nos 40 principais concessionários oficiais da Kia em Espanha. Com esta parceria, qualquer condutor poderá carregar um carro elétrico nos concessionários da marca sul coreana, com facilidade e rapidez, 24 horas por dia e sete dias por semana.

A nova infraestrutura de carregamento instalada pela EDP pretende possibilitar viagens pelo país de forma fácil e previsível, tornando possível o carregamento completo de veículos, como o Kia e-Niro ou o recente EV6 elétrico, no máximo em 30 minutos.

Com esta aliança - reforça fonte da EDP Comercial - a Kia torna-se na "primeira marca automóvel generalista" a promover uma rede de carregamento ultrarrápido "robusta" em Espanha. Os novos pontos têm uma potência de 150 kW, permitindo maior agilidade e rapidez no fornecimento de energia e melhorando também a experiência do utilizador no carregamento do veículo elétrico.

Um dos pontos da rede terá 350 kW, no concessionário principal da Kia em San Sebastián de los Reyes, o que permitirá carregar o EV6 elétrico a 800 volts, alcançando uma autonomia de 100 km em menos de 4,5 minutos ou um carregamento de 10% a 80% da bateria em menos de 18 minutos.

"A Kia aliou-se a uma empresa líder como a EDP para poder oferecer, com o apoio e grande abrangência da nossa rede de concessionários, uma das redes de carregamento mais rápidas de Espanha e assim contribuir para eliminar uma das principais incertezas existentes na hora de adquirir este tipo de veículo", congratulou-se, em nota enviada à imprensa, Eduardo Dívar, diretor-geral da Kia Ibéria.

Do lado da EDP Comercial, Pedro Vinagre destaca o empenho da empresa em continuar a expandir a rede de estações de carregamento em diferentes pontos do território espanhol. "Alianças como esta reforçam o nosso propósito de criar soluções inovadoras para os nossos clientes, entre as quais se encontram os produtos e serviços integrais de mobilidade", rematou o administrador da EDP Comercial.

Todos os pontos de carregamento serão integrados na plataforma MOVE ON da EDP em Espanha e na KiaCharge, juntando-se aos cerca de 2500 pontos de carregamento públicos geridos pela EDP em Portugal e Espanha.

