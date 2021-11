EDP assina contrato com China Three Gorges para venda de participação acionista de porfólio eólico

A EDP assinou um acordo com a China Three Gorges para a venda de uma participação acionista de 100% de um portfólio eólico operacional de 181 megawats (MW) em Espanha, por um valor estimado em 307 milhões de euros.

Segundo um comunicado da EDP enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a transação engloba 12 parques eólicos que estão sob o esquema remuneratório regulado de Espanha a 20 anos. A idade média do portfólio é de 12 anos.

"O valor total corresponde a um Enterprise Value de Euro307 milhões, que se traduz num Enterprise Value de Euro1,7 milhões/MW", explica a empresa, sublinhando que, com esta transação, já "assegurou 2,6 mil milhões de euros de encaixes com rotação de ativos".

A transação está inserida "no contexto do programa de rotação de ativos de Euro8 mil milhões anunciado no Capital Markets Day da EDP, permitindo à EDP acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável", acrescenta.

O acordo de compra e venda assinado pela EDP foi feito através da sua subsidiária EDP Renováveis, S.A. ("EDPR").