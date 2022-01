Economias da zona euro e da UE cresceram 5,2% em 2021

Economia portuguesa cresce 4,9% em 2021, acima do esperado pelo Governo. É o valor mais elevado desde 1990

As economias da zona euro e da União Europeia (UE) cresceram 5,2% em 2021, segundo uma estimativa rápida hoje divulgada pelo Eurostat.

O serviço de estatísticas europeu estima ainda que, no quatro trimestre de 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro tenha avançado 4,6% e o da UE 4,8%, face ao mesmo período de 2020, uma aceleração quando comparados com os 3,9% e 4,1%, respetivamente, do terceiro trimestre.

Já na variação em cadeia, no quarto trimestre o crescimento do PIB abrandou para os 0,3% na zona euro e 0,4% na UE, depois de ter subido, entre julho e setembro de 2021, 2,3% na zona euro e 2,2%, respetivamente.