EasyJet lança projeto para recrutamento de mil pilotos

Pela primeira vez desde o início da pandemia, a easyJet vai reabrir o programa inclusivo "Generation easyJet Pilot Training" para recrutar e formar mais de 1000 novos pilotos ao longo dos próximos cinco anos, no sentido de se juntarem à companhia aérea já a partir de 2024.

Em comunicado, a empresa informa que esta nova campanha "faz parte dos esforços da easyJet para encontrar a próxima geração de pilotos, com um especial foco em incentivar mais mulheres a tornarem-se pilotos, de modo a resolver a desigualdade de género na indústria." Para tal, uma mãe, uma ex-ginasta e um DJ, que são ao mesmo tempo pilotos easyJet, são as estrelas da nova campanha publicitária com o objetivo de encorajar aspirantes a pilotos a candidatarem-se.

Johan Lundgren, CEO da easyJet, conta que: "Continuamos a focarmo-nos a desafiar estereótipos de género da carreira, tendo duplicado o número de pilotos do sexo feminino que voaram connosco nos últimos anos. Também reconhecemos que, embora tenhamos feito progressos, ainda há trabalho a fazer. O aumento da diversidade em todas as suas formas, na cabine de pilotagem é um foco a longo prazo para a easyJet e por isso vamos assegurar que continuamos a ser líderes na indústria neste âmbito".

Para se candidatarem ao "Programa de Formação de Piloto Generation easyJet", os aspirantes a piloto têm de ter mais de 18 anos e algumas bases de Matemática, Ciência e Língua Inglesa (não são necessárias qualificações ou diplomas superiores.). Esta campanha leva os aspirantes a pilotos - com pouca ou nenhuma experiência de voo - a operar um jato comercial de passageiros, num curso com cerca de dois anos. Os aspirantes a pilotos podem candidatar-se a partir desta segunda-feira e saber mais sobre o programa através do site becomeapilot.easyJet.com.