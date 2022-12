EasyJet abre novas rotas Lisboa-Praga, Porto-Glasgow e Funchal-Paris

A companhia aérea de baixo custo easyJet anunciou esta quarta-feira a abertura das novas rotas de Lisboa para Praga, República Checa, de Porto para Glasgow, na Escócia, e do Funchal para Paris Charles de Gaulle, em França.

"A partir de hoje, a easyJet coloca à venda voos para a nova rota de Lisboa para Praga, a primeira da capital para a República Checa", informou a transportadora, em comunicado.

Aquela rota vai contar com três frequências semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, e a operação vai ter início a 31 de março de 2023.

"A par deste destino, a easyJet anuncia também a sua nova rota do Porto para Glasgow, com duas frequências semanais (segundas e sextas), a partir de 31 de março de 2023, do Aeroporto Sá Carneiro", acrescentou.

Por fim, a companhia aérea anunciou ainda "o novo trajeto do Funchal para Paris Charles de Gaulle, com voos às quartas e sábado, a partir de 3 de maio de 2023, do Aeroporto Cristiano Ronaldo (Funchal)".

O diretor da easyJet para Portugal, José Lopes, referiu, na mesma nota, que "esta expansão procura dar mais oferta" aos clientes, "satisfazendo as necessidades de poderem marcar voos para os destinos que desejam, em vários aeroportos portugueses".