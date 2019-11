E vão três: Portugal volta a ser o Melhor Destino do Mundo

Em 2018, Lisboa conquistou, pela primeira vez, o prémio de Melhor Cidade Destino do Mundo e, pela segunda vez, o Melhor Destino City Break do Mundo.

Pelo terceira vez consecutiva, Portugal recebe o prémio mais cobiçado dos World Travel Awards, os óscares do turismo - o Melhor Destino Turístico do Mundo. Foi um dia em cheio para o turismo português: ao todo foram atribuídos 12 prémios. Um vasto leque que vai desde os parques de Sintra aos Passadiços do Paiva ou à TAP.

Na cerimónia realizada em Mascate, Omã, Lisboa voltou a estar em destaque. E também pelo terceiro ano seguido, foi distinguida como o Melhor Destino City Break do Mundo. Na atribuição do prémio voltou a pesar a qualidade da oferta da capital portuguesa no que respeita a estadias de curta duração.

A dinamização do turismo tem sido o principal impulsionador do reconhecimento de Lisboa nos World Travel Awards. "Projetos de reabilitação como o novo cais de Lisboa, apresentado ontem [quarta-feira], são exemplo de como Lisboa continua a reinventar-se e a inovar para continuar a superar as expectativas dos lisboetas e de quem nos visita", refere Paula Oliveira, diretora executiva da Associação Turismo de Lisboa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com a atribuição deste prémio, Lisboa volta a elevar os níveis mundiais de excelência no setor. "O trabalho desenvolvido na requalificação do património, promoção do destino e melhoria da oferta cultural, gastronómica e turística tem posicionado o destino como uma referência no que diz respeito às boas práticas e isso reflete-se nestas distinções", acrescenta a responsável da promoção do Turismo em Lisboa.

Em 2018, a capital portuguesa conquistou, pela primeira vez, nos WTA, o prémio de Melhor Cidade Destino do Mundo e, pela segunda vez, o Melhor Destino para City Break, a nível mundial.

Já em junho deste ano, Lisboa recebeu três distinções europeias nos WTA, entre as quais se destaca o facto de, pela primeira vez, a Associação Turismo de Lisboa (ATL) ter sido considerada o Melhor City Tourist Board, como reconhecimento do trabalho realizado na promoção e desenvolvimento do turismo na capital.

O esforço de todos os parceiros

"Este prémio [o de Melhor Destino Turístico do Mundo], pelo facto de ser um prémio internacional e pela terceira vez consecutiva, prova o esforço evidente que tem sido feito, quer pelas entidades públicas, quer pelas entidades privadas, para que Portugal seja de facto um destino de eleição no que toca ao turismo", disse à agência Lusa a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

E prosseguiu: "Esta é uma estratégia que tem vindo a ser desenhada há largos anos -- nós temos a nossa Estratégia Turismo 2027 que é um documento que resultou de um esforço aturado por parte de todos os parceiros públicos e privados e que aponta para que os nossos esforços sejam no sentido de Portugal ser o destino mais sustentável do mundo".

Já o Turismo de Portugal arrecadou o prémio de Melhor Organismo Oficial de Turismo do Mundo, um prémio que já vence há três anos.

Madeira vence pela quinta vez

Os prémios nacionais