Dono da Zara compra sede do Facebook em Seattle

Amancio Ortega, CEO da Inditex, comprou o complexo de escritórios que acolhe a segunda maior sede do Facebook, em Seattle (Estados Unidos), por 377 milhões de euros. Segundo o Cinco Días, a operação foi concluída com a Vulcan Real Estate, imobiliária pertencente à holding do co-fundador da Microsoft, Paul Allen.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia