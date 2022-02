Do "Tou xim" até aos 4,7 milhões de clientes

No princípio, em 1992, chamava-se Telecel e notabilizou-se pelo anúncio do pastor do "tou xim". Em 2001, passou a ser Vodafone Portugal, hoje com 4,7 milhões de clientes na rede móvel e uma quota de mercado de 29,8% nos serviços móveis, ocupando o segundo lugar nesse segmento, de acordo com dados da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom), relativos ao terceiro trimestre de 2021.

Em todas as outras categorias apuradas pela Anacom (telefone fixo, televisão por subscrição, pacotes de serviços e acesso à rede fixa), ainda no terceiro trimestre de 2021, surgia na terceira posição, em termos de quota de mercado.

A operadora, de abrangência nacional, chega a 4,1 milhões de lares e empresas com a sua rede de fibra de última geração, avançou ao Dinheiro Vivo fonte oficial da empresa.

De outubro a dezembro, o terceiro trimestre do ano fiscal 2021-2022, registou em Portugal 270 milhões de euros em receitas de serviço, mais 9,3% face a igual período do ano fiscal anterior.

