Diferença de mais de 100 euros nos produtos de higiene

O preço de um cabaz com 12 produtos básicos de higiene pessoal pode custar 115 ou 233 euros, dependendo do local onde for adquirido. Segundo uma análise do comparador de preços KuantoKusta, a que o DN/Dinheiro Vivo teve acesso, esta diferença (de 118 euros) acima de 100% é mais comum do que se possa pensar.

Como explicam os responsáveis daquela plataforma, "os intervalos de preço são uma realidade" e muitas das lojas com um bom posicionamento de preço, fazem disso o argumento principal de venda. "Há outras, para quem o preço não é fundamental", declaram.

Nesta análise, que decorreu em duas segunda-feiras (dias 13 e 20 deste mês), a maior diferença de preços encontrada, em produtos da mesma marca e modelo, foi em desodorizantes para mulher (361,7%), máquinas manuais de depilação (91,8%) e champô (151,5%).

