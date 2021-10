Diário de Notícias é uma Superbrand. E agora Patrícia Mamona e RAP também

A diretora do DN, Rosália Amorim, recebeu o prémio das mãos do apresentador veterano Júlio Isidro.

Os portugueses escolheram as suas personalidades de topo no Desporto, no Humor, no Jornalismo e como Influencer. A edição da eleição Superbrands deste ano incluiu, pela primeira vez, a possibilidade de os consumidores identificarem as pessoas que mais se destacaram nestas quatro áreas e o resultado foi conhecido ontem: Ricardo Araújo Pereira foi eleito o humorista de excelência; Patrícia Mamona a desportista; Clara de Sousa a jornalista e Madalena Abecasis a influencer. Trata-se de um reconhecimento importante do trabalho destas personalidades, não apenas ao longo do último ano como de toda a sua carreira.

Segundo a organização dos prémios, o objetivo da criação destas novas categorias foi "perceber, da mesma forma que quando o consumidor identifica as suas marcas de excelência, quais são as personalidades de topo em cada categoria".

A escolha realiza-se de forma independente. Os nomeados foram retirados do Estudo ao Consumidor da iniciativa - onde se realizam 1000 entrevistas a homens e mulheres - no qual foi pedido que identificassem personalidades nestas quatro áreas. Posteriormente, teve voto o Conselho Superbrands, composto por 16 personalidades ligadas ao marketing, publicidade e gestão de marcas, de grandes empresas nacionais, internacionais presentes em Portugal e de universidades.

Este é o processo de eleição de todas as Superbrands - conta com entrevistas realizadas entre os dias 26 de março e 23 de abril de 2021, tem uma margem de erro de +/-3,2% para um intervalo de Confiança de 95%.

O resultado para 2021 (ver lista completa em baixo) divide-se em marcas de serviços ao consumidor ("Consumer") e marcas "Corporate" (grupos empresariais).

Na primeira categoria, o Diário de Notícias foi neste ano eleito marca Superbrand pelos consumidores. É o único jornal nacional a receber essa distinção - surgem na lista outros media, mas nenhum outro órgão da imprensa escrita. Desta forma, o DN é o único jornal que pode usar o título Superbrand.

DN é Superbrand já histórica

Nos 17 anos da iniciativa, de destacar ainda as marcas que têm mais de uma dezena de eleições nestes prémios, sendo que o DN surge também nesta lista (ver ao lado). Trata-se de um importante reconhecimento do valor da marca, uma vez que, segundo a descrição do prémio "Superbrands são produtos ou serviços de qualidade que oferecem um benefício claro e diferenciador, que cumprem as suas promessas, geram notoriedade, assumem uma personalidade e uma escala de valores definidos, permanecendo fiéis aos seus princípios".

Não existe, porém, uma forma única de uma marca ser Superbrand. Depende de vários fatores. Fundamental é que a marca consiga tornar-se algo a que seja conferido um significado único junto dos consumidores. "Deste modo, é importante perceber que a marca tem uma componente mais intangível, uma vez que a classificação que cada consumidor atribui varia consoante as sensações, as experiências e as perceções individuais.

Daqui decorre a necessidade de valorização da marca que expresse a sua convivência concorrencial, a diferenciação e a sua força no mercado", pode ler-se em comunicado da Superbrands, que já publicou case studies de mais de 14 600 marcas em 89 países. Desta experiência, prossegue a organização, é possível concluir: "Os denominadores comuns para se chegar à excelência são sempre os mesmos - um produto ou serviço de qualidade, que oferece benefícios, que cumpre as suas promessas, gera notoriedade".



