DIA fecha 41 lojas Clarel e 12 passam para o Minipreço

O DIA vai descontinuar a cadeia Clarel em Portugal e apostar no retalho alimentar. Quarenta e uma das 71 lojas Clarel no país encerram, com 12 lojas da cadeia produtos de cuidado pessoal, perfumaria e para o lar a serem transformadas em novos Minipreço. Esta mudança estratégica, que abrange apenas a operação em Portugal, já foi anunciada aos colaboradores pelo retalhista, sabe o Dinheiro Vivo.

