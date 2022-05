DHL procura jovens fãs de videojogos para trabalho sério

A ​​​​​​​empresa de transportes e logística DHL está a recrutar jovens talento que sejam fãs do videojogo Dota 2 para o departamento de Tecnologias de Informação (TI). A DHL criou uma página web personalizada, em conjunto com a empresa por detrás do videojogo Dota, em que as vagas podem ser encontradas aqui.

