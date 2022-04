Devoteam chega ao Porto com Rui Moreira a cortar a fita

O objetivo é atingir um volume de negócios de 75 milhões de euros e chegar às 1400 pessoas em Portugal, no final deste ano e para isso a Devoteam Portugal vai contar com um trunfo: a expansão para o Porto, que se concretiza no dia 5 de maio. Pela relevância da chegada a norte da empresa fundada como Bold por Bruno Mota - hoje managing director do braço português da Devoteam -, será o próprio presidente da câmara, Rui Moreira, a comandar as cerimónias de inauguração, nessa manhã, abrindo as portas aos cerca de 500 m2 em open space que vão acolher 50 pessoas no Palácio dos Correios, em plena Avenida dos Aliados.

O novo escritório, que se estreia às 10.30 do dia 5, surgem com o objetivo de reforçar a presença da consultora tecnológica no norte do país, com oferta de melhores condições aos colaboradores, clientes, candidatos e fornecedores nesta região.

"A presença a norte tem uma importância estratégica fundamental para a Devoteam", explica Bruno Mota ao DN/Dinheiro Vivo, acrescentando que "abrir um escritório no centro do Porto é um orgulho e permite não só criar oportunidades de emprego, como aproveitar todo o potencial que esta região tem" para a consultora líder focada em estratégia digital, plataformas tecnológicas e cibersegurança.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Presente em 20 países, Portugal está "provavelmente no top 5" da empresa em termos de faturação e "é o segundo maior país a seguir a França" no que respeita a recursos humanos, retrata o managing director, argumento que traduz a vontade de manter o posicionamento da empresa a nível local, crescendo além-fronteiras.

Numa altura em que 30% do que a Devoteam Portugal produz é para exportar, a ideia é "manter a força em Portugal ao mesmo tempo que se conquista mais clientes internacionais".