Desemprego aumenta 4,9% no mês de janeiro

O valor do desemprego jovem em janeiro de 2023 apresentou uma diminuição 6,4% (menos 2.421 jovens) face ao mesmo mês do ano anterior

Ministério do Trabalho

O número de desempregados aumentou 4,9% em janeiro face ao mês anterior. Entre dezembro de 2022 e janeiro deste ano contabilizam-se mais 15 mil pessoas sem emprego, avançou esta segunda-feira o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

Já o número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) em janeiro apresentou uma redução de 9,5% face a igual mês de 2022, totalizando 322.097 pessoas.

O valor do desemprego jovem em janeiro de 2023 apresentou uma diminuição 6,4% (menos 2.421 jovens) face ao mesmo mês do ano anterior.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em janeiro, havia 35.397 jovens em situação de desemprego e a percentagem do desemprego jovem (11%) face ao desemprego total manteve-se em linha com a registada no mês homólogo (10,6%), diz o comunicado.

O desemprego de longa duração registou uma diminuição homóloga de 29% (menos 50.477 pessoas). A percentagem do desemprego de longa duração (38,5%) face ao desemprego total também baixou comparativamente com a registada no mês homólogo (49%).

Em janeiro deste ano, estavam 123.864 pessoas em situação de desemprego de longa duração, mais 1,8% do que em dezembro de 2022.

Por regiões, verificaram-se descidas em termos homólogos em todo o país, com exceção do Alentejo. O MTSSS destaca a redução de 12,5% na região de Lisboa.

A nível setorial, em termos homólogos, registaram-se descidas nos setores secundário (-8,6%) e terciário (-9%), e uma subida no setor agrícola (+2,3%).

Leia mais em dinheirovivo.pt