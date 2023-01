Desempregados de longa duração vão poder acumular 65% com salário

O governo quer incentivar o regresso ao mercado de trabalho dos desempregados de longa duração ao permitir a acumulação de um máximo de 65% do subsídio de desemprego com o salário, dá conta o Público esta quarta-feira. A medida vai ser discutida esta quarta-feira com os parceiros sociais.

Acumular o salário com uma parte do subsídio será feita de forma regressiva, começando em 65% e caindo paulatinamente até aos 25%, de acordo com o mesmo jornal que cita fonte do Ministério do Trabalho. A ideia é que, entre o 13.º e o 18.º mês de desemprego, o trabalhador possa acumular o salário com 65% do subsídio de desemprego, enquanto entre o 19.º e 24.º mês a percentagem desça para os 45%. Do 25.º mês até ao fim do período de concessão do subsídio de desemprego, a percentagem a acumular com o salário passa a 25%.

