Empresas com baixa produtividade, falta de competitividade internacional, fraco crescimento económico nacional e uma pesada dívida pública. Este é há demasiados anos o retrato de Portugal.

E a única forma de ultrapassar este pesado histórico é investir, de forma elevada e contínua, na inovação. "Só a inovação permite a um país como o nosso competir internacionalmente", resume Pedro Santa Clara, professor da Nova SBE e fundador da Escola 42 Lisboa. O também membro do júri do KPMG Private Enterprise Global Tech Innovator acrescenta que só através da inovação é possível ao país alterar o statu quo e apresentar algo novo que seja valorizado. Inovar em produto, na comunicação, na venda, na organização do trabalho. Inovar em tudo, permanentemente.