Depois do Pingo Doce, vídeo denúncia comida no lixo de super da Auchan

Depois de terem denunciado num vídeo que comida prestes a terminar o prazo estava a ser atirada para o lixo por um supermercado do Pingo Doce em Lisboa, Hugo Breda e João Relógio, da produtora Swag On, voltaram a fazer uma ronda pelos supermercados da cidade e, mais uma vez, encontraram alimentos em condições para consumo no lixo, desta vez da Auchan. A cadeia assegura que a "redução do desperdício é um compromisso da Auchan Retail Portugal" e que, face às dificuldades das IPSS, geradas pela pandemia, em recolher as doações, estão a reorganizar para garantir ter "sempre associações disponíveis para a doação."

"Ontem fomos dar mais uma volta (pelos supermercados), chegamos a uma loja do Auchan e é melhor ver o vídeo", diz Hugo Breda. O vídeo, que só no Instagram já acumula cerca de 39 mil visualizações, mostra pacotes de saladas, vários quilos de legumes e fruta retirados de um contentor de lixo de um supermercado da Auchan, em Lisboa. A situação encontrada, acredita Hugo Breda, "é um pouco mais recorrente do que as grandes superfícies querem achar. Por mais esforços que façam há muito a ser feito. Isto é uma gota no oceano".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia