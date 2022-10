Delta, EDP e Sonae lideram ranking das empresas com melhor reputação no país

Grupo Nabeiro (Delta Cafés), EDP e Sonae lideram o ranking das empresas com melhor reputação do país, avança o comunicado da Mecro, o monitor que avalia a reputação das empresas.

Jerónimo Martins, em quarto lugar, Ikea (5º), Galp Energia (6º), Microsoft (7º), Vodafone (8º), Google (9º) e Nestlé (10º) completam o top 10 das empresas com melhor imagem.

Estes são os resultados do estudo "Merco Empresas e Líderes" que avalia todos os anos a reputação das empresas portuguesas e dos respetivos líderes. São listadas as 100 empresas e os 100 líderes com melhor reputação em Portugal.

