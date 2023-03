Delta Cafés é a empresa mais responsável em Portugal

O Grupo Nabeiro - Delta Cafés lidera o ranking das 100 empresas mais responsáveis em termos de ESG (Environmental, Social, Governance), segundo Merco, o monitor de referência para a Ibero-América.

O ranking da Merco "avalia as empresas que, em 2022, cumpriram melhor os fatores ambientais, sociais e de governança, dando origem a uma lista geral e a outras três específicas para cada um dos critérios ESG", lê-se no comunicado.

Seguido do Grupo Nabeiro estão as empresas Sonae (2º) e EDP (3º). Em 4º lugar está o Ikea e a Jerónimo Martins no 5º. Vodafone (6º), Lidl (7º), GALP (8º), Microsoft (9º) e Google (10º).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nas subclassificações ESG, o Grupo Nabeiro (Delta Cafés) está em primeiro lugar em todas. Na categoria ambiental, o segundo posto é ocupado pela EDP e o terceiro pela Sonae.

Segundo José María San Segundo, CEO do Merco, "é de notar que, analisando a perceção dos consumidores sobre as empresas portuguesas, percebe-se que as duas variáveis com as classificações mais baixas são a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Este é um desafio para as empresas, que deverão estar conscientes de que, apesar dos grandes progressos alcançados, as expectativas dos consumidores estão mais avançadas do que os progressos reais realizados".

"D ponto de vista dos consumidores, as empresas portuguesas pontuam melhor do que as empresas espanholas. Contudo, se fizermos a mesma comparação de acordo com as opiniões dos gestores, observamos o contrário: quando se trata de variáveis como a ética e boa governação, os gestores portugueses são mais críticos em relação às empresas portuguesas do que o são os gestores em Espanha. Em qualquer caso, se formos mais fundo na análise das perspetivas dos consumidores, existe uma boa avaliação da ética e da governação, uma avaliação intermédia da parte social e uma avaliação ligeiramente inferior da parte ambiental", acrescenta.

O ranking é o resultado de 5 avaliações, 12 fontes de informação e 1.205 inquéritos.