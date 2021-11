Deloitte cria dois centros tecnológicos em Portugal que preveem até 2 mil postos de trabalho

Deloitte defende maior planificação para cidades do futuro

A Deloitte anunciou a criação de dois novos centros tecnológicos e de transformação digital em Portugal, que implicam a contratação de 1.500 a 2.000 pessoas nos próximos quatro anos, de acordo com um comunicado enviado à nossa redação.

O projeto vai permitir à empresa ampliar a sua rede nacional de escritórios aos distritos de Braga, Coimbra, Faro, Leiria e Setúbal, que se juntam aos de Lisboa, Porto e Viseu.

Os dois novos centros globais da Deloitte - o Global Technology Solutions Centre of Excellence e o Global "Telecom Networks Centre of Excellence - representam uma aposta da multinacional em Portugal, escolhido entre um grupo vasto de diferentes geografias", indica a nota.

Segundo António Lagartixo, CEO e Managing Partner da Deloitte, "a captação destas operações para o nosso país representa uma oportunidade de desenvolvimento da oferta de serviços altamente diferenciados da Deloitte a partir de Portugal, contribuindo naturalmente também para o crescimento económico do nosso país".

"Estes Centros de Excelência estarão, maioritariamente, vocacionados para prestação de serviços a nível mundial, com particular foco nos mercados europeus e norte americanos. Um outro aspeto relevante a salientar é o facto de estes centros funcionarem de maneira integrada com outros centros da rede global da Deloitte, o que proporcionará acesso permanente a conhecimento de ponta e à tecnologia mais avançada", acrescentou.

Com a criação destes dois novos centros tecnológicos e de transformação digital, , a Deloitte Portugal prevê ultrapassar os 6000 profissionais num horizonte temporal de quatro anos.

"O Global Technology Solutions Centre of Excellence irá combinar a excelência dos profissionais portugueses com o know-how de outras geografias da Deloitte, entregando serviços de consultoria em inovação e implementação tecnológica e de transformação digital de operações complexas para todo o mundo", pode ler-se.

Por sua vez, o Global Telecom Networks Centre of Excellence "irá centrar-se no desenho, implementação e operação de redes empresariais que respondam aos cada vez mais exigentes requisitos de negócio das empresas, fazendo para tal uso das tecnologias mais recentes como o 5G, WiFi 6, SD-WAN, entre outras".